Milan: Emerson Royal ceduto al Flamengo

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - È ufficiale, il Milan ha ceduto Emerson Royal al Flamengo. Lo annuncia il club rossonero in una nota in cui "ringrazia Emerson e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". La cessione dell'esterno brasiliano a titolo definitivo avviene per circa 10 milioni di euro. (ANSA).