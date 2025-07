MN - Fedele ammette: "Ricci non mi entusiasma. Al Torino non ha mostrato chissà quante qualità"

Il Milan vince e convince ad Hong Kong, battendo 4-2 in amichevole il Liverpool di Arne Slot (al completo e con in campo i titolari). Una gara che ha visto i rossoneri giocare con grande intensità difensiva e compatezza, soprattutto nel primo tempo. Il lavoro di Allegri è appena iniziato, ma urge andare piano e non esagerare con i complimento. Di questo e molto altro, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it.

Un estratto delle sue parole:

Però il Milan trova Modric e Ricci

"Sì, vero ma vado controcorrente. Non sono così entuasiata della cosa. Modric è stato un grande campione, ma sono dell'idea che questo tipo di giocatore non serva al Milan. La chioccia a cosa serve? Non siamo a scuola. E mi dispiace commentare così anche Ricci. Non mi piace, al Toro non ha fatto vedere questo calcio da grande giocatore come dicono. Poi magari mi sbaglierò..".

Il Milan senza Theo

"Chi è causa del suo mal pianga sé stesso. Penso che il Milan abbia fatto tanto, troppo per il ragazzo che ha avuto anche problemi extra campo. Quindi la scelta è stata giusta, inevitabile. Ripeto, credo in Tare e nei suoi colpi e idee, e poi in quel ruolo c'è anche il buon Bartesaghi, che a me personalmente piace molto".