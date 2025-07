Ravezzani su Leao: "Come falso nove è interessante, così a sinistra Pulisic potrà dare più copertura"

Il Milan vince e convince ad Hong Kong, battendo 4-2 in amichevole in Liverpool. Una gara che ha visto i rossoneri giocare con grande intensità difensiva e compatezza, soprattutto nel primo tempo. Il lavoro di Allegri è appena iniziato, e il mercato sembra già dare i primi frutti, vedi la prestazione di Ricci (uno dei migliori in campo tra i nuovi arrivati).

Postato sul proprio account "X" Ecco il pensiero del noto giornalista e conduttore televisivo, Fabio Ravezzani:

"L'esperimento di Leao finto 9 è decisamente interessante (provò Pioli solo una volta e lasciò subito stare). In questo modo la discontinuità del portoghese può essere retta dalla squadra. Tatticamente la fascia sx è più coperta e lo stesso Pulisic ha più libera di manovra".