Fabrizio Romano: "Jashari-Milan, da domani si capirà di più"

Oggi è stata una giornata importante nella trattativa tra Milan e Brugge per Jashari, con il club rossonero che ha presentato una nuova offerta migliorata e con Tare che ha parlato alla Gazzetta. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione:

“Oggi parole importanti da parte di Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan, che ha annunciato come questa nuova offerta per Jashari sia stata presentata. A noi risulta che sia di 33.5 milioni più 5 di bonus. Tra le frasi di Tare molto importanti c’è anche quella che riguarda la coda di questa operazione, nel dire come la parte finale di questo affare possa essere adesso, ovvero: non andremo oltre. Tare manda un messaggio molto importante al Brugge. Da domani si capirà di più, oggi il Brugge aveva la sua partita. Da adesso in poi si entra nel vivo della vicenda con questa offerta da 33.5 milioni più 5 di bonus sul tavolo”.