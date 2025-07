Il saluto di Emerson: "Grazie di tutto Milan, sarete sempre nel mio cuore"

Nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità, Emerson Royal è passato a titolo definitivo al Flamengo per circa 9 milioni di euro. Il Milan ha salutato il brasiliano con un post su Instagram, ringraziandolo per il suo impegno in questi 12 mesi in rossonero. È arrivata anche la risposta del terzino nelle stories Instagram: "Grazie di tutto Milan, sarete sempre nel mio cuore".