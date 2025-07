Euro 2032, dopo il no a San Siro i rappresentanti Uefa e Figc incontrano il sindaco di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Questa mattina l'Amministrazione comunale di Napoli ha ricevuto Michele Uva, direttore esecutivo dell'Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato ufficiale presso il Comitato organizzatore italiano degli Europei 2032, e Giovanni Spitaleri, responsabile dell'Area progetti innovativi della Figc, ai quali è stato presentato il progetto tecnico di restyling dello stadio Maradona ai fini della candidatura ai Campionati Europei di calcio del 2032. L'incontro si è svolto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo.

Hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Edoardo Cosenza, e la capo di gabinetto del sindaco, Maria Grazia Falciatore. In rappresentanza della società sportiva Calcio Napoli è intervenuto Arturo Testa. L'Amministrazione ha presentato gli interventi strutturali programmati per il Maradona, tra cui il ripristino in sicurezza del terzo anello, finalizzato ad ampliarne la capienza. Particolare attenzione è stata posta, inoltre, sul tema del trasporto pubblico e, più in generale, sul sistema infrastrutturale, sull'accessibilità, la mobilità e la sicurezza nell'area circostante. (ANSA).