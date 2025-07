Italia Femminile, Soncin: "Abbattere il muro culturale è la nostra vittoria"

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "L'amarezza e' tanta, dopo il fischio finale ho rivisto la partita, e rifarei tutto: le ragazze hanno giocato benissimo. Ma, ora dopo ora, emerge l'orgoglio". Così Andrea Soncin, ct dell'Italia donne, all'indomani della sconfitta con l'Inghilterra nella semifinale dell'Europeo, ai supplementari dopo essere state in vantaggio fino al 96'.

"In queste ore ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi e dagli italiani: la soddisfazione e' capire che tantissime persone che non avevano mai visto una partita di calcio femminile - ha aggiunto Soncin, a Sky, prima del rientro in Italia dalla Svizzera - ora si sono appassionate. Abbiamo abbattuto un muro culturale, e questo e' molto importante per il nostro Paese: abbiamo perso ieri ma abbiamo vinto la nostra partita". (ANSA).