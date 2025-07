Taibi: "Milan in ritardo sul mercato, Allegri sta facendo un buon lavoro ma la squadra va migliorata"

Massimo Taibi, ex portiere del Milan è intervenuto così ai microfoni di Tuttomercatoweb. Nelle sue dichiarazioni, un’analisi sul momento della squadra rossonera, tra un calciomercato ancora in fase di decollo e un calcio giocato che per ora ha visto solo le prime indicazioni dí Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole

Sul mercato

“Secondo me il Milan è in ritardo, ma non è ancora così grave. Devo dire che Allegri sta facendo un buon lavoro, ma questa squadra va migliorata. Anche Tare lo vedo dentro al progetto, è sempre stato abituato a lavorare anche con budget bassi”.

Lotta scudetto

“Vedendo così la situazione delle altre, il Milan potrebbe arrivare nelle prime quattro, ma come ho detto prima deve mettere profili importanti dentro la squadra, e ad oggi non ce ne sono tanti. Il Milan potrebbe lottare come ha fatto il Napoli, ma al momento non ci credo”.