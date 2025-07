Messi turbato dalla squalifica il Mls per aver saltato un'amichevole

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Le regole della Mls non guardano in faccia a nessuno, anche se si chiama Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è rimasto "estremamente turbato", ha fatto sapere il proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, dal fatto di vedersi inflitta la squalifica di una giornata in campionato per aver saltato l'All-Star Game della Major League Soccer. Lo stesso è capitato al suo compagno di squadra, Jordi Alba, che non potrà giocare oggi in campionato a fianco della Pulce contro l'FC Cincinnati. Una decisione senza appello, quella della Mls, anche se presa a malincuore. "Non credo ci sia un giocatore che abbia fatto di più di Messi per la Mls di Messi. Capisco, rispetto e ammiro pienamente il suo impegno per l'Inter Miami, e rispetto la sua decisione di non giocare - ha detto il patron della Lega, Don Garber -.

Purtroppo, abbiamo una politica di lunga data riguardo alla partecipazione all'All-Star Game e abbiamo dovuto farla rispettare". Mas ha dichiarato che Messi "è molto turbato, estremamente turbato dalla decisione. Avrà un impatto sulla percezione che i giocatori hanno del funzionamento delle regole della lega? Assolutamente senza dubbio. Messi e Alba sono giocatori competitivi che non capiscono la decisione, che non capiscono perché non fare una partita di esibizione porti direttamente a una sospensione. La regola è quella che è, ma loro non la capiscono". (ANSA).