MN - Tare e Allegri, idee chiarissime su Leao: sarà centrale nel nuovo corso

vedi letture

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri ripartirà da Rafael Leao. L’allenatore livornese, che nel corso della stagione ha seguito con attenzione le partite del Milan così come ha fatto Igli Tare, vuole ripartire dal numero dieci portoghese per portare di nuovo il Milan in Champions League e rivitalizzarlo dopo un’annata in cui è stato oggetto di una gestione che non lo ha valorizzato e che non lo ha fatto rendere al meglio.

Milan-Leao, centralità e voglia di ripartire

Non solo la considerazione tecnica di Max Allegri, ma anche Igli Tare ha dato ampie rassicurazioni al calciatore e, di conseguenza, a Rafa stesso, di quanto il ragazzo sia importante per il Milan. Questo aspetto è stato immediato e fondamentale, con il ds milanista che ha fornito le risposte attese e che saranno certamente uno stimolo importante per Leao per l’annata 2025-26. Lo storico di Allegri con i talenti di un certo tipo è noto (basti pensare al rapporto che instaurò con Pogba) così come è nota la sua capacità di entrare in empatia con tutto il gruppo, che è quello di cui il Milan ha bisogno. Come detto, Rafa non è stato gestito e utilizzato bene nel corso della stagione 2024-25, tra “punizioni” tecniche da parte di Fonseca che voleva stimolarlo a fare di più in fase di non possesso, passando per alcune panchine discutibili con Sergio Conceiçao, alcune delle quali a favore di Joao Felix.

Milan-Leao, cessione idea lontana

Nelle passate settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni in merito agli interessamenti di alcuni club per il cartellino di Leao. Ad oggi la sua cessione non è nei programmi del Milan. Leao, tra l’altro, non è interessato alle sirene dell’Arabia Saudita e per cambiare le carte in tavole, in merito alla cessione, servirebbe solamente un’offerta monstre da oltre 100 milioni e che questa provenga da un top club che punti alla vittoria della Champions League.