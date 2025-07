Dal Belgio: il Bruges ritiene insufficienti i 38 milioni del Milan per Jashari, ma gli agenti smentiscono. Il commento del club: "Non c'è fretta"

vedi letture

Secondo quanto riportato da Valerie Van Avermaet, giornalista belga per la testata sportiva Nieuwsblad, non c'è ancora nessuna svolta per Ardon Jashari al Milan: "Il Club Brugge - si legge - ritiene insufficiente l'offerta del Milan per Ardon Jashari". Si leggono anche i dettagli della proposta: 33,5 milioni di euro, che potrebbe ulteriormente aumentare a 38 milioni di euro con i bonus; di questi 4,5 milioni di euro di bonus, due milioni saranno erogati se il Milan raggiungerà la Champions League in una qualsiasi delle prossime cinque stagioni. I restanti 2,5 milioni di euro sono più difficili da ottenere.

La stessa giornalista riporta un dato oggettivamente significativo della proposta rossonera per il classe 2002: quella offerta dal Milan per Jashari è, infatti, "una cifra record per il calcio belga, che, secondo l'entourage di Jashari, è ciò che il Club Brugge desidera".

Dal Bruges - viene riportato indirettamente il pensiero della dirigenza del Bruges - affermano che non ci sono ancora offerte sufficienti sul tavolo: "La finestra di mercato - si legge - è ancora lunga, quindi non c'è fretta".

Jashari partirà in settimana per la Macedonia del Nord, dopo che oggi si è allenato con la squadra, in modo da partecipare al matrimonio del fratello del 30 luglio.