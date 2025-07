Ricci alla Gazzetta: "Milan, voglio sentire l'inno della Champions. Bel feeling con Allegri. Leao? Forse neppure lui sa quanto è forte"

vedi letture

Dopo una lunga trattativa, già impostata dallo scorso gennaio, Samuele Ricci è finalmente diventato un nuovo giocatore del Milan. L'inizio della sua avventura in rossonero è stato positivo: "Di solito riesco subito a integrarmi bene in contesti nuovi. Il lavoro non è del tutto completato, ma penso di essere a buon punto grazie alla società, alle persone che lavorano al Milan e allo spogliatoio che mi hanno dato una bella mano" ha raccontato alla Gazzetta dello Sport il giovane centrocampista italiano arrivato a titolo definitivo dal Torino per circa 25 milioni di euro, bonus compresi. "Un bilancio di queste prime tre settimane? Ho trovato uno staff molto bravo, un clima disteso e compagni concentrati sul disputare una stagione importante.Non potevo chiedere di meglio".

ALLEGRI - Ricci ha poi parlato dell'ottimo feeling che è scattato con mister Max Allegri: "Abbiamo un bel feeling: siamo entrambi toscani e ci capiamo abbastanza bene... (ride, ndr). A noi centrocampisti chiede di dare solidità: tecnicamente dobbiamo cercare di subire meno passaggi interni possibili e di giocare il pallone velocemente e in avanti perché conosciamo la qualità e la rapidità dei nostri esterni. Se li mettiamo in condizioni di far male, anche usando il cambio di gioco, è tutto più semplice. I suoi consigli da ex centrocampista? Lui ha giocato anche in quel ruolo e conosce tutti i segreti. Mi corregge e mi aiuta".

LIVERPOOL - La vittoria contro il Liverpool è stata molto importante, ma la strada è ancora lunga e il lavoro da fare tantissimo: "La prestazione c’era stata anche con l’Arsenal, ma abbiamo avuto più difficoltà in fase di possesso perché non riuscivamo a sviluppare il gioco in verticale. A Hong Kong, invece, ci sono stati passi in avanti sotto questo punto di vista e abbiamo creato tante occasioni soprattutto in contropiede. Siamo stati concreti come ci chiede il mister. Conoscevamo il valore del Liverpool e siamo stati concentrati fin dal primo minuto. C’era bisogno di chiudersi e di essere ancora più solidi rispetto alla gara contro l’Arsenal. Ci siamo riusciti. Ora qual è la parola d’ordine? Non esaltarsi".

OBIETTIVO CHAMPIONS - Ricci ha poi parlato anche degli obiettivi stagionali del Milan: "Obiettivo Champions? Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita. Poi vedremo dove saremo negli ultimi mesi... Bisognerà andare avanti step by step e in allenamento ascoltare il mister. La strada è giusta, ma cerchiamo di non guardare troppo al futuro. Se ho voglia di sentire l'inno della Champions? Certo. Penso che tutti lo vogliano sentire di nuovo a San Siro, non solo io. Per questo continuiamo a lavorare per riportare il Milan in alto".

LEAO - Non poteva poi mancare una domanda su Rafael Leao, protagonista di una grande prestazione contro il Liverpool: "E' molto meglio averlo come compagno. Sappiamo le qualità di Rafa, un giocatore che per noi può fare la differenza. Forse neppure lui sa quanto è forte e quanto talento ha. Se si mette a disposizione della squadra, è un valore aggiunto incredibile".