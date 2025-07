Milan-Jashari, per HLN l'offerta rossonera da 38 milioni non è ancora sufficiente. Le ultime dal Belgio

Come ha annunciato anche Igli Tare, ds milanista, nelle scorse ore il Milan ha presentato un nuova offerta per Ardon Jashari, ma anche questa volta non sembra essere sufficiente per convincere il Club Brugge a dare il suo via libera alla cessione. Lo scrive Het Laatste Nieuws che spiega che i rossoneri sono arrivati a mettere sul piatto 38 milioni di euro, bonus inclusi. Rispetto alla proposta precedente, la parte fissa è più alta e i bonus più bassi. Ma nonostante questo non sembra bastare per avere finalmente il sì dei belgi per il centrocampista svizzero che da tempo spinge perchè vuole trasferirsi al Milan.

Il quotidiano belga aggiunge poi che il presidente Bart Verhaeghe e la dirigenza rifiutano di farsi mettere pressione dal Milan che ieri, con le dichiarazioni di Igli Tare, ha di fatto lanciato un sorta di ultimatum, annunciando che non farà altri rilanci per Jashari e che quella presentata nelle scorse ore è l'offerta definitiva per lo svizzero. Dunque prendere o lasciare.

Queste le parole di ieri di Igli Tare alla Gazzetta dello Sport: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre".