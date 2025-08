NBA in Europa: il Milan crea una squadra di basket? Dagli Usa: "Milan favorevole. È di RedBird: considerate il Milan dentro, in qualche modo"

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e azionista di maggioranza del Milan, è in contatto con Adam Silver, commissario della MBA che sta valutando la possibilità di creare una lega di basket legata alla Nba in Europa.

Bill Simmons, giornalista americano molto informato sull'iniziativa che coinvolge squadre attualmente in Eurolega (con un solo anno di contratto, quindi libere l'anno prossimo di firmare con altri enti organizzatori per un'altra lega diversa dall'Eurolega) come Real Madrid e Barcellona, legate entrambe ai rispettivi club di calcio, si è così espresso in un podcast sulla possibilità che anche la città di Milano ospiti l'iniziativa: "Il Milan è sostanzialmente favorevole. È di proprietà di RedBird e non ha una squadra di basket legata. La squadra di basket a Milano è l'Olimpia, che ha rinnovato per 10 anni con l'Eurolega. Considerate il Milan dentro, in qualche modo".

LEBRON JAMES AVEVA ELOGIATO CARDINALE

Parole illustri quelle che arrivarono, nel luglio 2023, dall'America per il Milan. La Gazzetta dello Sport aveva intercettato LeBron James, star della NBA e uno dei giocatori più forti della storia della pallacanestro. Il fuoriclasse della palla a spicchi ha relazioni con Gerry Cardinale e RedBird: infatti è un investitore passivo dei rossoneri, dal momento che ha quote nel fondo Main Street Advisors e dal momento che la società SpringHill, da lui fondata con l'amico Maverick Carter, ora è detenuta da Cardinale stesso.

James aveva parlato così alla Rosea: "Amo il calcio europeo e penso che il Milan sia un club davvero speciale dentro e fuori dal campo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan tra i top team e i top brand del calcio europeo nel mondo. Milano è una città di livello mondiale, all’intersezione tra moda, sport, entertainment e cultura. Il Milan è il suo perfetto ambasciatore e RedBird il proprietario giusto per riportare il Milan ai giorni di gloria. Secondo la mia esperienza con SpringHill, Gerry è un partner incredibile. Lui dice che l’ho aiutato a espandere la sua visione ma è troppo modesto. Penso che possiamo costruire molto su questa partnership: io e Maverick siamo entusiasti dal numero di nuove opportunità che possiamo esplorare con lui".