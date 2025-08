Moretto: "Milan, riflessioni interne per Jashari. C'è chi ritiene di aver fatto il massimo e chi vorrebbe fare un altro piccolo passo"

Matteo Moretto, in video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto sulla trattativa Milan-Brugge per Jashari. Le sue parole:

"Per quanto riguarda Jashari è vero che il Brugge lo ha inserito all’interno della lista Champions valida per il terzo turno preliminare contro il Salisburgo, è vero anche che il calciatore continua a sperare e sognare di andare al Milan. Ci confermano ancora una volta che la possibilità che Jashari vada al Milan sussiste, la trattativa è ancora in piedi. Ma nei prossimi giorni il Milan rifletterà e deciderà internamente se avanzare un ulteriore rilancio oppure no. C’è chi all’interno della dirigenza ritiene di aver fatto il massimo, 33.5 + bonus, c’è chi invece vorrebbe fare un altro piccolo passo per fare un all in finale per arrivare a Jashari. Vedremo, ci saranno delle riflessioni interne, e nei prossimi giorni il Milan capirà che strada prendere. Javi Guerra invece è sempre più vicino al rinnovo, il Valencia sta facendo uno sforzo importante, ma il calciatore spagnolo è ancora in attesa di capire l’evoluzione della situazione Jashari, è ancora con un occhio direzione Milano. Vedremo nel corso della prossima settimana quali saranno gli sviluppi”.