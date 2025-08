MN - Adli e Bennacer in uscita, l'obiettivo del Milan è di trovare una soluzione nei prossimi giorni

Non solo mercato in entrata, con un centrocampista, un terzino destro e un attaccante da portare a Milanello in questo ultimo mese di trattative, ma gran parte del lavoro di Igli Tare in questo mese di agosto, per ora mite nelle temperature e nei movimenti, riguarderà le uscite. Nello specifico le situazioni di Bennacer e Adli, entrambi fuori rosa e fuori dal progetto tecnico di Allegri, potranno scaldarsi nei prossimi giorni.

Apprende la redazione di MilanNews.it che nel giro di qualche giorno l'obiettivo dei dirigenti è di piazzare i due esuberi. Al momento non c'è ancora nulla di concreto o imminente, ma anche gli agenti dei due centrocampisti sono al lavoro per portare soluzioni che possano andar bene a tutte le parti in causa. Il Milan, come per tutti i giocatori in uscita, spera di strappare una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo (o diritto che diventa obbligo a determinate condizioni).

di Antonio Vitiello.