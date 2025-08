Gazzetta: "Per Vlahovic il Milan punta a risparmiare il più possibile"

Le parole delle scorse ore di Comolli non lasciano dubbi: molto probabilmente il futuro di Vlahovic sarà lontano dalla Juventus. “Se arriva un’offerta congrua, Vlahovic può partire. Diversamente, resta con noi”.

La necessità dei bianconeri è chiara, visto che il serbo ha un peso esorbitante sul bilancio della Vecchia Signora: tra ammortamento e ingaggio monstre il costo annuo sfora quota 40 milioni di euro. Una cifra folle, che in Italia nessun club può permettersi. Ed è per questo che Comolli e gli altri dirigenti hanno messo in conto di perdere il centravanti anche senza avere chissà che ritorno economico.

Scrive Giovanni Albanese su Gazzetta.it che al momento l'unico interessamento concreto arrivato dalla Continassa è quello del Fenerbahce, che ha messo sul piatto 30 milioni per il cartellino e 10 milioni l'anno al calciatore. Di contatti indiretti invece ce ne sono, e anche parecchi: quello più importante è quello con il Milan, che lavora sotto traccia con un intermediario. Vlahovic ha già dato disponibilità al trasferimento in rossonero, dove ritroverebbe Max Allegri.

Anche qui il nodo è quello economico: il serbo percepisce 8 milioni di euro più 4 di bonus fedeltà ed il Milan punta a risparmiare il più possibile. Secondo gazzetta.it si può ipotizzare che i rossoneri chiedano Vlahovic in prestito con una partecipazione da 3-4 milioni della Juventus per l'ingaggio. La Juve ha fretta di cederlo per poter sferrare l'affondo decisivo per Kolo Muani, il Milan invece ha una strategia attendista: si parla degli ultimi dieci giorni di mercato. Proprio per questo Comolli ha scelto di mettere pressione sull'attaccante, prospettandogli anche una permanenza nel caso in cui non dovesse arrivare questa famosa offerta soddisfacente.