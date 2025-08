Morabito: "Il Milan ha fatto la prima offerta per Vlahovic, ma è stata rispedita al mittente"

L’agente Vincenzo Morabito si è così espresso nel corso della trasmissione "In Ritiro con Te Ag4in", in onda su CRC: "Gutiérrez? Scelta strana da parte del Napoli che a dir la verità non capisco. Gutierrez è un buon giocatore ma non mi fa impazzire. Personalmente sarebbe stato meglio che il Napoli andasse su un esterno d’attacco offensivo, ma evidentemente Conte e De Laurentiis dopo la fumata nera su Ndoye hanno preferito fare una scelta diversa e oculata. Il mercato del Napoli è intelligente. Il Napoli si guarda intorno e spende bene, diversamente da come fece Giuntoli alla Juventus. Ve lo dico: ho la sensazione che arriverà un colpo importante in Italia nelle prossime 24 ore.

Giacomo Raspadori resta al Napoli ed è una scelta intelligente da parte del Napoli. Per lui si parlò di uno scambio con la Roma che aveva offerto Pellegrini come contropartita tecnica. Antonio Conte, però, ha deciso di puntare sul giocatore italiano. Ndoye gli dava più garanzie di affidabilità dal punto di vista tecnico, mentre Raspadori già lo conosceva.

Scudetto? Sarà un testa a testa tra Napoli e Juventus. Il Napoli è avanti sul mercato, ma se la Juventus mette a segno una serie di colpi importanti come Sancho e Nunez può agganciare gli azzurri. Il problema dei bianconeri sono le uscite. Comolli deve sistemare la cessione di Vlahovic, il Milan ha fatto la prima offerta, ma è stata rispedita al mittente. C’è anche la questione di Douglas Luiz da sistemare. Se il mercato della Juventus viene svolto come Comolli lo ha disegnato la Juventus può affiancare il Napoli".