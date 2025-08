Tomori alla Gazzetta: "Sono felice al Milan, darò sempre tutto per questa maglia. Obiettivo Champions? Questo è il momento di lavorare, non di fare calcoli o proclami"

vedi letture

Dopo una stagione non semplice, Fikayo Tomori ha grande voglia di rivalsa e di riscatto con la maglia del Milan. Il suo futuro sarà ancora colorato di rossonero dopo che lo scorso gennaio ha detto no alla Juventus che aveva raggiunto un accordo con il Diavolo a 30 milioni di euro. L'inglese ha confermato alla Gazzetta dello Spot che a Milano sta benissimo: "Ho sempre detto che ero contento qua e fino all’ultimo giorno che indosserò questa maglia, darò tutto per il Milan. Sarà sempre così".

ALLEGRI E LA CHAMPIONS - La nuova stagione milanista è iniziata con l'arrivo in panchina di un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri: "La cosa che il mister ci ha detto subito, e noi sapevamo bene, è che ci manca la continuità. Lo scorso anno abbiamo avuto troppi alti e bassi di rendimento e nel corso di questa stagione dobbiamo essere più concreti e più bilanciati" ha spiegato Tomori che poi ha parlato anche dell'obiettivo Champions League. "Bisognerà pensare partita dopo partita e alla fine vedremo quello che sarà successo. Questo è il momento di lavorare, non di fare calcoli o proclami".

DIFESA A TRE - Nelle prime amichevoli estive, Allegri ha provato anche la difesa a tre e Tomori ha rivelato le sue sensazioni sul nuovo schieramento tattico: "Il ruolo che sto facendo adesso secondo me è buono per me perché ho tra le mie caratteristiche la velocità e l’aggressione. Con la linea a tre o a cinque posso essere più libero di uscire per contrastare gli avversari. Mi sono trovato bene e credo di poter continuare a far bene". Le richieste di Allegri sono chiare e la squadra le ha già recepite: "Abbiamo capito quello che il mister vuole e ci stiamo abituando perché si tratta di richieste diverse dal passato. Stiamo lavorando bene e duro. Ci stiamo preparando e quando ci saranno i tre punti in palio, vedrete che saremo pronti".

AMICHEVOLI - Il difensore centrale rossonero ha infine commentato le tre amichevoli contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory: "La prima partita dopo due settimane di preparazione c’erano un po’ di cose da migliorare, ma non è stata negativa e anche contro l’Arsenal ho visto buone cose. È però innegabile che con il Liverpool abbiamo fatto ancora meglio e che il Milan si sia espresso bene. Contro gli australiani abbiamo provato cose nuove e diverse. È utile per cercare di migliorare".