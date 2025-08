Mercato Milan: Doué costa troppo, primi contatti per Athekame dello Young Boys

Dopo l'addio a gennaio di Davide Calabria e quelli questa estate di Kyle Walker, Alessandro Florenzi ed Emerson Royal, il Milan ha bisogno di un nuovo terzino destro. Da settimane ormai il primo obiettivo è sempre Guela Doué, giocatore dello Strasburgo e fratello della stella del PSG Desiré. Arrivare al francese non si sta dimostrando però un'impresa facile a causa della sua elevata valutazione.

COSTO ELEVATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club francese chiede 30 milioni di euro, mentre il Diavolo pensava di poterlo prendere a 20-22 milioni di euro. A complicare tutto c'è poi il fatto che dietro lo Strasburgo c'è la proprietà del Chelsea che non ha preso bene quello che è successo nella trattativa per Mike Maignan, con il Milan che non ha concesso nessuno sconto agli inglesi per il portiere. Massimiliano Allegri spera ancora di riuscire ad avere in rosa Doué, ma la strada è in salita.

PRIMI CONTATTI - Per questo motivo i dirigenti milanisti si stanno guardando intorno e avrebbero già individuato un'alternativa: si tratta di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys e dell'Under 21 svizzera (nella stagione 2023-2024 ha vestito per tre volte la maglia della nazionale insieme ad Ardon Jashari, grande obiettivo del Milan per il centrocampo). Ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti e presto potrebbe anche arrivare una prima offerta ufficiale. Una trattativa vera e propria non è ancora iniziata, ma stiamo comunque parlando di cifre bene diverse rispetto a quello per Doué.