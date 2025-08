Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: nuovi contatti per Jashari, Okafor via solo per un'offerta importante. E Vlahovic...

Nelle scorse ore, Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic, accostato, in maniera molto seria, anche al Milan: "Vlahovic può andare via se arriva un’offerta adeguata, siamo d’accordo. Ma al momento non è arrivata". Come riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, il Fenerbahçe aveva offerta 30 milioni di euro per il serbo, il quale però ha detto no perchè vuole un top club. E per lui il Milan sarebbe una grande opzione.

Continua intanto la telenovela su Ardon Jashari, che non è stato convocato nemmeno per la seconda partita di campionato del Club Brugge. Negli ultimi giorni, ci sono stati nuovi contatti tra i dirigenti rossoneri e gli intermediari della trattativa per provare a sbloccare la situazione. L'ultima offerta presentata dai rossoneri è stata di 33,5 milioni di euro più bonus per arrivare al massimo a 38 milioni. Il club belga continua però a chiederne 40. Il Milan punta forte sulla volontà del centrocampista svizzero che sta spingendo da settimane perchè vuole trasferirsi solo a Milanello.

Noah Okafor si è messo in mostra con alcuni gol nella tournée della squadra di Max Allegri in Asia e Australia. L'attaccante svizzero non è incedibile, ma rispetto a qualche settimana fa il Milan non intende più cederlo in prestito. L'ex Salisburgo andrà via solo se arriverà un'offerta importante.