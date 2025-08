Ravezzani: "Mai piaciuti i calciatori che si ammutinano per guadagnare di più altrove, che si chiamino Lookman, Koopmeiners o Jashari"

In questa fase di calciomercato non sono rari i casi di calciatori che, in modo e misure diverse, si "ammutinano" con il club di appartenenza per forzare un trasferimento. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta i casi "italiani" con un post su X:

"Tanto per essere chiari, non mi sono mai piaciuti i calciatori che pur in presenza di un regolare contratto si ammutinano per guadagnare di più altrove. Che si chiamino Lookman, Koopmeiners o Jashari. Perché in situazioni analoghe lo farebbero di nuovo".