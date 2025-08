Loftus: "Sensazioni davvero positive, con Allegri grande atmosfera. Vogliamo stare in Europa"

Tra i giocatori più positivi di questa prima metà di preparazione alla stagione del Milan, c'è sicuramente Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto una stagione durissima l'anno scorso, per via degli infortuni, ma quest'anno la dirigenza ha messo subito in chiaro di voler puntare su di lui e anche Massimiliano Allegri ha dato seguito alle parole di Igli Tare mettendolo in campo tre volte su tre dall'inizio, anche ieri quando è stato dato più spazio a chi ha giocato meno. Le risposte in campo sono state molto positive.

Cauto ottimismo

L'ex calciatore del Chelsea, questa mattina è stato intervistato da Repubblica e ha parlato per prima cosa della tournée che si è appena conclusa: "Abbiamo vissuto molto più delle partite. Questo viaggio ha rafforzato il senso di unità nella famiglia milanista. Abbiamo tanti fan in Asia e Australia. Incredibile, quasi inaspettato, il supporto che ci è stato dato". Poi Loftus si è concentrato sulle cose di campo ma ha voluto frenare gli entusiasmi, specialmente ridimensionando la vittoria contro il Liverpool: "Bisogna essere cauti, si tratta di calcio d'estate e lo sappiamo bene. Resta il fatto che il Liverpool è una delle squadre migliori del mondo ed è sempre difficile. La cosa positiva è che abbiamo giocato molto bene in una partita davvero complicata".

Grande atmosfera

Non poteva mancare, poi, un giudizio sul nuovo allenatore Massimiliano Allegri, un pochino più a mente fredda dopo quasi un mese di lavoro insieme: "Ha creato una sana competizione tra noi giocatori. Ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere, se ci alleniamo e giochiamo bene. Allegri un grande allenatore e una persona fantastica. Sa creare una bella atmosfera: una grande atmosfera crea una grande squadra". Ed è anche da aspetti come questo che è derivato un lavoro importante in queste prime settimane: "Sta andando molto bene, ci stiamo migliorando, stiamo crescendo. Avremo bisogno di tempo per perfezionare il gioco. Ma le sensazioni sono davvero positive". Infine un giudizio sull'assenza dalla Champions League: "Avremo tempo per recuperare durante la settimana. Per me fisicamente, dopo quello che ho passato nell'ultima stagione, sarà prezioso. Di certo c'è che noi siamo il Milan, e vogliamo stare in Europa. Lavoreremo per quello".