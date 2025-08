Vaciago: "Raramente ti ricordi partite decise da Vlahovic, e quando la Juve ha avuto bisogno di lui, non è stato uno a cui aggrapparsi"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si è così espresso a Sky Sport a margine della festa per gli 80 anni del quotidiano piemontese.

Cosa non ha funzionato tra Vlahovic e la Juventus?

“È complesso, penso che i gol vadano pesati: nei momenti cruciali è sempre mancato. Raramente ti ricordi partite decise da Vlahovic, e quando la Juventus ha avuto bisogno di lui, verso la fine del periodo Motta, non è stato uno a cui aggrapparsi. È sempre stato un giocatore che ha cercato l’aiuto della squadra. Era stato caricato di responsabilità diverse, gli si chiedeva di trascinare e non di essere trascinato. Credo che questo sia il grande equivoco, poi certamente i cambi di allenatore e di dirigenza non hanno aiutato, Vlahovic ha trovato a volte anche ostilità dai dirigenti”.

VLAHOVIC IN VENDITA

Come viene riportato oggi da Il Giornale, nella giornata di ieri il nuovo dg della Juventus Damien Comolli ha parlato delle strategie di mercato e tra queste ha fatto rientrare anche il discorso relativo a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in scadenza nel 2026 e chiaramente in uscita dalla Vecchia Signora, è nel mirino del Milan e di Max Allegri. Il messaggio del dirigente juventino è stato chiaro: "Se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione".

Il messaggio è destinato a Vlahovic stesso, in primis: se vuoi partire devi portare una squadra che ti paghi. In queste settimane l'agente del serbo aveva provato invano la via della risoluzione contrattuale. C'è anche un prezzo ritenuto giusto dalla Juve, come riporta Il Giornale nel suo titolo odierno nella pagina di sport: "Comolli alza la voce nel caos Juventus. Vlahovic in vendita solo per 20 milioni". E poi nel sottotitolo il riferimento al Milan: "Muro sul serbo, il Milan pensa a Schick e Dovbyk".