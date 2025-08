Milan-Jashari, siamo al dentro o fuori. Due scenari se salta la trattativa

Siamo al dentro o fuori per Ardon Jashari: lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan non intende fare ulteriori rilanci per il centrocampista svizzero e spera che il Club Brugge posa finalmente decidere di lasciarlo partire nel giro di pochi giorni. Se l'affare non dovesse andare in porto, ci sono due scenari: andare su un altro centrocampista come per esempio Javi Guerra del Valencia oppure restare con i centrocampisti attualmente in rosa.

Mercoledì alle 19 il Club Brugge sarà impegnato nella gara di andata valida per il terzo turno preliminare di Champions League in casa del Salisburgo (il ritorno è in programma martedì 12 agosto in Belgio). Nella lista consegnata alla UEFA dal club belga è presente anche Ardon Jashari, centrocampista svizzero al centro di una trattativa infinita con il Milan. Il giocatore ha ribadito più volte ai dirigenti nerazzurri di non voler più giocare e di volersi trasferire solo a Milanello, ma per il momento il Club Brugge continua a fare muro.