Milan a caccia di un terzino destro, Moretto: "Athekame piace molto, ma non è l'unico nome nella lista dei rossoneri"

vedi letture

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan ed in particolare sulla ricerca del nuovo terzino destro: "Abbiamo conferme sul nome rivelato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport per il ruolo di terzino destro del Milan. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi che l'idea del Diavolo per questo ruolo stava cambiando: Doué è il nome che piace di più, ma ad oggi è irraggiungibile per questioni economiche, visto che lo Strasburgo chiede sempre 30 milioni, e di rapporti, perchè dietro al club francese c'è la proprietà del Chelsea i cui rapporti con il Milan sono al momento leggermente freddi. Il Milan ha quindi deciso di cambiare strategia e di cercare nuovi profili di terzini destri giovani ed economicamente più accessibili.

E in questa lista c'è appunto anche Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys con cui ha un contratto fino al 2029. Tutta la sua breve carriera si è sviluppata in Svizzera, ma ha già giocato anche in Champions League, affrontando due squadre italiane, vale a dire Inter e Atalanta. Athekame piace molto e il Milan lo sta valutando internamente. Ma il suo non è l'unico nome nella lista del Diavolo, ci sono altri profili giovani come lui da far crescere. Vedremo se il Milan nei prossimi giorni deciderà di presentare una proposta concreta allo Young Boys, ma posso confermare che Athekame è un giocatore che piace molto in via Aldo Rossi".