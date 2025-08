Secondo Di Marzio la prima scelta per l'attacco del Milan è Darwin Nunez

L'attacco del Milan andrà completato nei prossimi 30 giorni, quelli che ci separano dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, fissata per il 1° settembre all ore 20. In particolare il club rossonero deve assolutamente prendere un nuovo centravanti anche perché al momento l'unico presente in rosa - che tra l'altro inizierà ad allenarsi solo il 5 agosto dopo le vacanze - il messicano Santiago Gimenez. L'idea è quella di avere due attaccanti di livello che possano competere l'uno con l'altro.

Si sono fatti tanti nomi in queste settimane, con Dusan Vlahovic che è quello più chiacchierato. Oggi però Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport ed esperto di mercato, torna in voga con il profilo di Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool. Secondo quanto viene riportato il centravanti uruguaiano classe 1999 è la prima scelta sulla lista di Igli Tare. E non solo, ci sarebbero già stati contatti con il calciatore che è cercato anche dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. La trattativa resta difficile e Di Marzio indica anche i nomi di Kalimuendo, Hojlund e ovviamente Vlahovic come altri seri candidati.