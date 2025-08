Pellegatti: "Le parole dell'agente di Allegri mi mettono in totale confusione, non capisco più niente”

Nella serata di giovedì Giovanni Branchini, noto agente e procuratore di Max Allegri, ha parlato a Sky Sport anche della trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari. Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, commenta queste dichiarazioni in un video caricato sul suo profilo Instagram:

“Mi sfuggono alcuni particolari sulla trattativa e sull’affare Ardon Jashari. Parto dalle dichiarazioni di Giovanni Branchini, figura autorevole del mondo del calcio, agente e procuratore storico di Massimiliano Allegri. Ieri intervistato da Sky dice. “Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Jashari non viene al Milan. È un giocatore interessante che il Milan sta cercando di acquistare con effetti importanti. Non c’è alcun timore da parte di Max sul completamento della squadra. Ma siete così sicuri che Jashari sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri? È stato proposto e ha superato il vaglio. È un giocatore interessante ma non l’undicesimo che manca per poter giocare. Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti d’accordo su questa operazione”. È un’affermazione che mi lascia basito. Ma allora Jashari, siamo 2 mesi che la trattativa è iniziata… Perché è iniziata? Chi lo vuole? Perché abbiamo portato l’offerta a 33.5 milioni più 2 di bonus facili e 2.5 più difficili? Queste parole mi mettono in totale confusione, non capisco più niente”.