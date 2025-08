La Juve pareggia con la Reggiana: a segno anche Dusan Vlahovic

Amichevole mattutina per la Juventus che oggi ha sfidato alla Continassa la Reggiana, formazione che milita in Serie B. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-2, ma come sempre è un risultato che lascia il tempo che tova, quest'anno a maggior ragione dato che gli uomini di Igor Tudor hanno iniziato un po' più tardi a causa del Mondiale per Club.

Da segnalare il gol di Dusan Vlahovic che, rimasto in panchina per tutto il primo tempo, è entrato all'intervallo e ci ha messo due minuti per iscrivere il suo nome sul tabellino. L'altro gol bianconero porta la firma di Conceiçao, mentre per gli emiliani le reti di Girma e Gondo. Al momento la situazione sul futuro del centravanti serbo è ancora tutta da decifrare: il dg Comolli ha confermato che l'attaccante non rientra nei piani ma che serve che arrivi un'offerta giusta anche per il club. Il Milan osserva da lontano, sperando di poterne approfittare entro la fine del mercato.