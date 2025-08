TMW - Incontro Galliani-Cardinale: possibile rientro in società

Adriano Galliani potrebbe tornare al Milan: un'indiscrezione degli ultimi giorni, nata quasi come una teoria, che però sta trovando qualche conferma. Come quella dei colleghi di Tuttomercatoweb.com che oggi riportano come nei giorni scorsi l'attuale amministratore delegato del Monza, per 31 anni alla guida del Milan con la stessa carica dirigenziale, avrebbe incontrato Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero.

La redazione di MilanNews.it, nella giornata di mercoledì 30 luglio, ha provato a spiegare perchè per i tifosi e in generale per il club un possibile ritorno di Galliani potrebbe essere positivo. Nello specifico, se questa ipotesi dovesse diventare realtà e concretizzarsi, il ritorno di Galliani sarebbe sopratutto nel ruolo di superconsulente del club rossonero. Non ci sarebbero compiti legati all'area sportiva ma avrebbe mansioni istituzionali, di rappresentanza e talvolta operativi facendo valere la sua grande esperienza in questo senso.