Ramazzotti: "Tutti non vedono l'ora di avere Modric al loro fianco in campo e le frasi dei rossoneri in questi giorni lo confermano"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Lunedì Modric non andrà a Milanello. I test fisici... di ingresso, quelli che tutti gli altri calciatori hanno svolto a inizio luglio, lui li svolgerà martedì mattina a Milanello insieme a Santiago Gimenez, che ha finito le vacanze dopo la Gold Cup con il Messico. La prima seduta con i compagni è invece in programma nel pomeriggio perché la squadra, che stasera arriverà a Malpensa dopo il lungo viaggio da Perth, usufruirà di tre giorni e mezzo di riposo. Qualcuno incrocerà il capitano della Croazia già a pranzo, altri nello spogliatoio prima della seduta. Di certo tutti non vedono l'ora di averlo al loro fianco in campo e le frasi dei rossoneri in questi giorni lo confermano: Modric è considerato il leader del quale il Milan aveva un tremendo bisogno per curare i "vuoti" caratteriali della passata stagione".

IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN

"Il Milan accelera. Athekame a destra, in attacco Hojlund se salta Vlahovic": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che come terzino destro il preferito è sempre Guela Douè, ma la richiesta dello Strasburgo continua ad essere molto alta (30 milioni di euro) e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando delle piste alternative. Una di queste porta a Zachary Athekame, esterno svizzero classe 2004 dello Young Boys.

Oltre al terzino destro, il Milan è al lavoro anche per prendere un nuovo centravanti e in prima fila c'è sempre Dusan Vlahovic, che è in uscita dalla Juventus. Non sarà facile però arrivare al serbo in quanto i bianconeri non sembrano intenzionati a fare sconti. Tra i nomi alternativi c'è anche quello di Rasmus Hojlund che potrebbe anche muoversi in prestito dal Manchester United.