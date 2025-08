La Lega Serie A evidenzia discorso stadi e pirateria tra i problemi più gravi del calcio italiano

vedi letture

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli si è così espresso al Corriere della Sera dei piani futuri per il campionato di Serie A: "La prima è legata al discorso stadi, una vera urgenza non solo in vista di Euro 2023. I temi fiscali: se vogliamo rinverdire i fasti della Nazionale occorre investire sui vivai e in tal caso servono degli sgravi. Infine la pirateria, la madre di tutte le battaglie. Il danno economico per lo sport è di 350 milioni l'anno: sono partite le prime sanzioni per colpire l'utilizzatore del cosiddetto "pezzotto", bisogna far capire che chi si affida alla pirateria sta rubando, quindi è un ladro. È un fatto anche culturale".

LO SFOGO DEL SINDACO SALA

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, vuole accelerare e ha lanciato un monito ben preciso alla maggioranza di Palazzo Marino: "Non resto a scaldare la poltrona. A settembre bisognerà fissare i tempi: o facciamo le cose che dobbiamo fare o andiamo tutti a casa" è il messaggio che il primo cittadino milanese avrebbe fatto recapitare, anche se non ufficialmente, a chi gli sta vicino. Lo riporta stamattina l'edizione milanese di Repubblica che spiega che, per "le cose che dobbiamo fare", Sala si riferisce in particolare a tre questioni: la vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter, il piano casa e il nuovo Pgt (piano di governo del territorio).

Qualche giorno fa, nel discorso rilasciato a Palazzo Marino, Sala ha dichiarato sulla vendita di San Siro: “A settembre dobbiamo riavviare il percorso relativo allo stadio per rispettare i tempi”. L'obiettivo è di arrivare ad un dunque prima del 10 novembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello: il rogito andrà completato entro quel giorno, altrimenti Milan ed Inter potranno tornare su progetti alternativi.