lI Bruges ribadisce di puntare su Jashari e invita il Milan a un ulteriore rialzo, che non è nei programmi

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Jashari: "La notizia del venerdì, per Jashari, è stata la scelta del Bruges di inserire Ardon nella lista per il preliminare di Champions contro il Salisburgo del 6 e 12 agosto. Molto difficile che Jashari sia pronto (ieri non è andato nemmeno in panchina contro il Malines), il messaggio è più che altro psicologico: il Bruges ribadisce di puntare sul centrocampista svizzero e invita il Milan a un ulteriore rialzo, che non è nei programmi. Qui il dialogo tra Furlani, Tare, Moncada e Allegri sarà importante. Con Jashari, sarà dentro o fuori. Se la trattativa salterà, due ipotesi: puntate su un’alternativa – attenzione, Javi Guerra potrebbe rinnovare a breve con il Valencia – oppure restare con i centrocampisti in rosa.".

SUMMIT IN PROGRAMMA

In casa rossonera continua a tenere banco la telenovela Ardon Jashari, da settimane primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo. Per ora però il Cub Brugge continua a fare muro e non lo lascia andare, anzi lo ha inserito nella lista UEFA per il terzo turno preliminare di Champions League che i belgi giocheranno il 6 e 12 agosto contro il Salisburgo. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che lunedì l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri fanno il punto della situazione: il Diavolo farà o meno un nuovo rilancio per arrivare a 40 milioni di euro, bonus inclusi?

Intanto nelle scorse ore hanno fatto parecchio rumore le parole rilasciate a Sky da Giovanni Branchini, agente di Allegri, che su Jashari ha dichiarato: "Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Jashari non viene al Milan. È un giocatore interessante che Milan sta cercando di acquistare con offerte importanti. Non c’è alcun timore da parte di Max sul completamento della squadra. Siete così sicuri che Jashari sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri? È stato proposto e ha superato il vaglio. È un giocatore interessante, ma non l’undicesimo che manca per poter giocare. Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti così d’accordo su questa operazione. L’offerta è serissima”.