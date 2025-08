Fabrizio Romano: "Non risulta una trattativa tra Milan e Liverpool per Nunez. I Reds chiedono 65 milioni"

Il Milan cerca un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Max Allegri, e nelle ultime ore si è fatto con insistenza il nome di Darwin Nunez. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, parla della situazione del centravanti del Liverpool:

“Tante domande in queste ore su Nunez, è giusto chiarire un paio di cose. La cifra che il Liverpool che vorrebbe per Darwin è una cifra che partiva già da giugno intorno ai 65 milioni di euro. Questa cifra chiaramente può ridursi nel momento in cui il mercato cambia, mercato che al momento non ha portato per Darwin tante alternative se non quella dell’Al-Hilal. L’Al-Hilal vuole Darwin Nunenz, ci sono stati contatti nelle ultime 24-48 ore, è un giocatore molto apprezzato da Simone Inzaghi: c’è da capire se si riesce a raggiungere un accordo non solo economico ma anche a livello di progetto tecnico. Ci sono contatti lato giocatore e presto si parlerà con il Liverpool, chiede una cifra alta. Il Liverpool ha speso tanto quest’estate, è andato via Luis Diaz, e vendere un giocatore come Darwin Nunez sarebbe molto importante a livello di costi. Lui vuole e deve andare via ed il Liverpool vuole trovargli una soluzione. Ma si partiva già da giugno da 65 milioni di euro. Per quanto riguarda il Milan non risulta una trattativa avviata con il Liverpool. Poi che gli agenti parlino con diverse squadre parlino con diverse squadre è naturale, ma ad oggi non siamo ancora nel momento in cui possiamo garantire che il Milan ha avviato una trattativa per Darwin Nunez”.