Bianchin: "Allegri vuole portare Vlahovic a Milano e la Juve lo considera in uscita"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul tema attaccanti in casa Milan: "Il grande tema di agosto però sarà il centravanti. Dusan Vlahovic resta in prima fila: Allegri lo vuole portare a Milano e la Juve lo considera in uscita. Certo, c’è da trovare una quadratura a livello economico. Tra i nomi alternativi, obbligatorio considerare Rasmus Hojlund e Gonçalo Ramos. Per Ramos, il punto è considerare se il Psg lo presterà nella seconda metà di agosto. Hojlund invece è una operazione ipotizzabile anche prima, in prestito dallo United. Hojlund due giorni fa ha fatto sapere di voler restare a Manchester ma la situazione è in evoluzione e i dati dell’ultima stagione – 23 partite da titolare, 4 gol – fanno capire come il trasferimento a Manchester non sia il più riuscito di sempre".

IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN

"Il Milan accelera. Athekame a destra, in attacco Hojlund se salta Vlahovic": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che come terzino destro il preferito è sempre Guela Douè, ma la richiesta dello Strasburgo continua ad essere molto alta (30 milioni di euro) e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando delle piste alternative. Una di queste porta a Zachary Athekame, esterno svizzero classe 2004 dello Young Boys.

Oltre al terzino destro, il Milan è al lavoro anche per prendere un nuovo centravanti e in prima fila c'è sempre Dusan Vlahovic, che è in uscita dalla Juventus. Non sarà facile però arrivare al serbo in quanto i bianconeri non sembrano intenzionati a fare sconti. Tra i nomi alternativi c'è anche quello di Rasmus Hojlund che potrebbe anche muoversi in prestito dal Manchester United.