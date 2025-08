Ferlaino: "Il Napoli di De Laurentiis oggi è già sopra Juventus, Inter e Milan"

vedi letture

Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dal 1969 al 2002, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Tra le diverse tematiche toccate c'è anche un parere sulla corsa scudetto. Le sue parole:

"Il Napoli, con due scudetti nel ultimi tre anni, può aspirare al livello dei top club del nord? "Ma è già su quel livello. Anzi, lo colloco al di sopra di Juve, Inter e Milan. Da tempo, escludendo quella parentesi del decimo posto, se non vince arriva secondo o terzo. Il Napoli è un club importante che merita, in Italia e all’estero, la massima considerazione. Champions? Io ho vinto la Coppa Uefa e allora, negli anni Ottanta, valeva quanto la Champions per il valore delle squadre che vi partecipavano. Certo, sarebbe un bel regalo per il centenario vincere la Champions", la risposta dello storico numero uno partenopeo.

Infine, un inevitabile riferimento al colpo top della sua presidenza, ovvero Diego Armando Maradona: "Molti pregi e pochi difetti. Io l’ho amato tanto come tifoso e due anni fa a inizio giugno, mentre a Napoli si festeggiava il terzo scudetto, andai a Buenos Aires per pregare sulla sua tomba. Con Diego aprimmo un grande ciclo. A lui non si poteva chiedere continuità: i geni sono discontinui e Maradona era un genio".