Vocalelli: "Tema stadi, sponsor scommesse, tax credit sui settori giovanili: il calcio fa crescere il Pil, ma per aiutarlo è stato fatto poco"

Alessandro Vocalelli, opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando i risultati del rapporto annuale sul calcio, sviluppato dal centro studi federale in collaborazione con Arel e PwC Italia: "Il valore economico del calcio è sempre più rilevante, con un fortissimo impatto sul Pil, generando contributi fiscali, allargando la platea di chi ha trovato un posto di lavoro e coinvolgendo sempre più appassionati. Come dimostrano i dati sull’affluenza agli stadi, che fanno registrare un’impennata di presenze e tre club (Inter, Milan e Roma) addirittura nella top 10 d’Europa. Insomma, il pallone spinge il pil italiano, tra mille difficoltà, anche economiche - ed è giusto dirlo - ma senza avere il sostegno necessario, che ha finito, complice il Covid, per appesantire tutto il sistema. A differenza di altri comparti che hanno invece goduto di maggiori attenzioni.

E se tutto si può migliorare, e se si può giustamente lavorare ad una maggiore economicità, va anche detto che poco è stato fatto per sostenere una delle Aziende più redditizie per il Paese: dal decreto dignità che tanto ha fatto discutere alle misure per gli stadi che non si sono mai concretizzate, dalla tax credit sui settori giovanili alla possibilità di riammettere le società di scommesse come sponsor, dato che il divieto non ha avuto assolutamente l’efficacia sperata nella lotta alla ludopatia. Insomma, una serie di misure che avrebbero potuto permettere al sistema di mettersi al passo con quanto avviene nel resto d’Europa. Perché molto si può fare, e su questo non ci sono dubbi, ma serve una collaborazione generale per ridare impulso a un movimento".