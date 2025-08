Galliani torna al Milan? Il ruolo dell'ex AD ed il forte rapporto con Allegri

vedi letture

La voce di un possibile ritorno in rossonero di Adriano Galliani non è assolutamente campata per aria, anzi. In attesa che le tempistiche vengano definite, Galliani sta traghettando il Monza dalla proprietà Fininvest alla nuova cordata americana, il ruolo che potrebbe ricoprire l'ex AD inizia a prendere forma. Lo racconta su MilanNews.it il nostro Pietro Mazzara:

Advisor esterno

La posizione di Galliani in un suo eventuale rientro in rossonero non sarebbe direttamente nell’organigramma del club, dove le cariche sono già assegnate, ma potrebbe ricoprire il ruolo di advisor di RedBird con deleghe di rappresentanza del Milan all’interno della Lega Serie A, ruolo che attualmente viene ricoperto da Paolo Scaroni. Ma va detto, con tutta franchezza e onestà d’animo, che l’operato di quest’ultimo all’interno del palazzo del potere del calcio non sia soddisfacente, con il peso politico del Milan che è ai minimi storici in Lega. Un arrivo di Galliani come “ministro degli esteri” rossonero potrebbe cambiare i rapporti di forza e gli equilibri in seno alla Lega stessa.

Protezione ed esperienza

Infine, Galliani potrebbe aiutare Giorgio Furlani e Igli Tare anche nella gestione di alcuni momenti cruciali della stagione relativi alla squadra e all’allenatore. Va ricordato il grande legame che c’è tra lo stesso Galliani e Massimiliano Allegri, con l’ex ad milanista che non solo lo scelse nel maggio del 2010 per sostituire Leonardo, ma che lo difese fino all’ultimo anche nel gennaio 2014, quando poi dovette cedere alla decisione presa da Barbara Berlusconi di esonerare Allegri dopo la sconfitta per 4-3 contro il Sassuolo. Questi sono i fatti ad oggi, senza corse in avanti e con tutta la cautela del caso.