L'attaccante può arrivare last minute: si valuta la formula del prestito con diritto

Manca ufficialmente meno di un mese alla fine del calciomercato. Il Diavolo, a oggi, ha operato quattro operazioni di mercato: non possono bastare per rendere la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri competitiva ma soprattutto completa. Manca ancora un terzino destro e si cerca di chiudere Ardon Jashari per rimpolpare il centrocampo: infine è necessario prendere un centravanti perché, a oggi, l'unico in rosa è Santiago Gimenez. La scelta della punta da mettere in competizione con il messicano, sarà con ogni probabilità una delle storie di questo agosto.

Vlahovic, l'ago

La sensazione è che la decisione del Milan sull'attaccante dipenderà in gran parte da come si evolverà il caso Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in scadenza di contratto nel giugno 2026, non rinnoverà con la Juventus che lo ha già messo virtualmente alla porta con l'arrivo di David e con il tentativo di riportare a Torino anche Kolo Muani. I bianconeri sperano di racimolare qualcosa dalla cessione in estate di Vlahovic ma, con ottimismo, più di 20 milioni non possono chiedere. Difatti, al momento, nessuno si è fatto avanti e nessuno ha presentato una proposta che fosse anche accettata dal calciatore. Lo stesso attaccante, tramite il suo agente, ha tentato di percorrere la via della rescissione, senza però trovare terreno fertile dall'altra parte. In attesa di capire la fattibilità di Vlahovic, in particolare nel caso in cui si dovesse liberare a zero, il Milan attende. Per questo il serbo è l'ago della bilancia del mercato offensivo rossonero.

Last minute e prestito

Nell'eventualità in cui la situazione tra la Juventus e Vlahovic dovesse proseguire sui binari dello stallo, il Milan si ritroverebbe nelle ultime settimane di agosto a dover chiudere per un nuovo attaccante. Ed è per questa ragione che, a oggi con il serbo ancora bloccato a Torino, è probabile che il Diavolo batterà il suo colpo last minute. Inoltre, proprio anche a causa delle tempistiche, difficilmente il club rossonero deciderebbe di andare a cercare un giocatore a titolo definitivo: piuttosto si potrebbe valutare la via del prestito con diritto di riscatto. In questo senso alcuni dei nomi fatti negli ultimi giorni, rientrerebbero proprio in queste casistiche: su tutti Rasmus Hojlund dal Manchester United e Goncalo Ramos dal Psg per i quali, al momento, la via del acquisto definitivo sembra impossibile da intraprendere.