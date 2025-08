Padovan: "Se andiamo a vedere la rosa, al Milan manca sicuramente una punta, perché Gimenez non va più così bene"

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sulla rosa del Milan: “Se andiamo a vedere la rosa, al Milan manca sicuramente una punta, perché Gimenez non va più bene o comunque non piace, manca un terzino destro e un centrocampista”.

RIENTRO IN GRUPPO

Luka Modric è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera. Lunedì verrà presentato ufficialmente presentato alla stampa, mentre martedì sarà finalmente a Milanello: al mattino svolgerà i test atletici che gli altri rossoneri hanno svolto prima del raduno, mentre nel pomeriggio svolgerà il primo allenamento in gruppo agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che martedì anche Santiago Gimenez si unirà per la prima volta ai compagni nel Centro sportivo di Carnago.

Qualche giorno fa, intervistato dalla Rosea, Matteo Gabbia ha parlato così di Modric: "Avere Luka in squadra è fantastico. Giocare con un Pallone d’oro e un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti. Siamo vogliosi di imparare da lui e lo accoglieremo nel miglior modo possibile per consentirgli di essere un elemento fondamentale in campo e nello spogliatoio".