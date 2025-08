Fabrizio Romano: "Lo Young Boys sostiene che Athekame abbia anche diversi interessamenti forti in Inghilterra. Vero, ma il calciatore vuole il Milan"

Nelle ultime ore si è parlato tanto di Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys nel mirino del Milan. Fabrizio Romano, in un video sul canale YouTube, fa il punto della situazione:

"Il Milan ha fatto un’offerta ufficiale allo Young Boys per il terzino destro degli svizzeri, si chiama Zachary Athekame: è il nome su cui sta lavorando il Milan adesso. Su Guela DOué vi abbiamo raccontato come è sempre stato un pallino del Milan, sia a livello dirigenziale che di staff tecnico, molto apprezzato da Max Allegri, ma lo Strasburgo ha sempre fatto un prezzo importante: base di partenza 30 milioni di euro. Il Milan ci ha provato e riprovato, ha anche migliorato la sua offerta qualche giorno fa ma non è bastato per convincere lo Strasburgo che vuole trattenere il giocatore e farlo vedere anche a livello europeo e poi l’anno prossimo venderlo ad una cifra più importante, anche ben oltre i 30 milioni, viste le aspettative del club sul ragazzo.

E allora sta virando su Zachary Athekame, offerta ufficiale da 7 milioni di euro: la richiesta parte dai 10-10.5 e quindi ora si tratterà per raggiungere un accordo. Lo Young Boys sostiene che il giocatore abbia anche diversi interessamenti forti in Inghilterra ed è vero, ma il calciatore ha già dato un ok di massima al Milan, il suo desiderio è il Milan e quindi ora sta ai due club raggiungere un accordo”.