La Juve chiede 25 milioni per Vlahovic, troppi per il Milan. La suggestione di gazzetta.it: possibile scambio con Thiaw e Adli?

Stando a quanto scrive Marco Guidi su gazzetta.it la Juventus valuta Dusan Vlahovic circa 25 milioni di euro. I bianconeri potrebbero scendere leggermente, fino ai quasi 20 milioni a cui l'attaccante serbo è attualmente iscritto a bilancio, ma difficilmente si andrà al di sotto di questa soglia.

Il Milan, tuttavia, non sembra disposto ad arrivare a queste cifre. Per i rossoneri l'acquisto di Vlahovic deve rappresentare un’opportunità solo a determinate condizioni. La prima: che il giocatore accetti una riduzione dell’ingaggio, magari compensata da una buonuscita da parte della Juve. La seconda: che il club bianconero riconosca come Vlahovic rappresenti ormai un problema, non solo economico, e sia pronto a rivedere al ribasso il prezzo del cartellino.

Un’alternativa possibile potrebbe essere uno scambio vantaggioso per entrambe le squadre. Al momento, però, non ci sono stati contatti ufficiali tra i due club, anche perché in un’eventuale trattativa andrebbero valutati con attenzione i conguagli economici.

I nomi in ballo, secondo Guidi, sono i seguenti. In difesa, il Milan è disposto a cedere Malick Thiaw (già vicino al Como), mentre a centrocampo potrebbero partire Bennacer e Adli, quest’ultimo molto apprezzato alla Continassa. Attenzione anche a Chukwueze, che potrebbe interessare alla Juve, sempre alla ricerca di un centrocampista e di un esterno offensivo.