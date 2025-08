Bianchin precisa sul terzino destro: "Allegri tifa per Doué: lo considera perfetto"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle alternative del Milan per la fascia destra di difesa, per la quale serve un rinforzo dal mercato: "Doué resta il primo obiettivo come terzino destro ma è al centro di una operazione complessa: lo Strasburgo chiede 30 milioni e il fatto che abbia la stessa proprietà del Chelsea non aiuta. Il Milan pensava di poterlo prendere a 20-22 milioni e ora serve una svolta per riaccendere una trattativa incagliata. Allegri tifa per lui: lo considera perfetto.

Il Milan così si guarda intorno e ha individuato un’alternativa: Zachary Athekame, terzino destro svizzero di origini nigeriane dello Young Boys e della Svizzera Under 21. I primi contatti ci sono già stati, è possibile che si arrivi presto a una offerta. Athekame ha due anni meno di Doué – è del 2004 – e sarebbe un rinforzo differente per tipologia: ha giocato 8 partite nell’ultima Champions ma non è mai uscito dalla Svizzera e dovrebbe confrontarsi con la A. Alcune caratteristiche però sono interessanti: ha atletismo, è rapido, ha gambe per attaccare e trovare un compagno con un cross. La trattativa è ancora da fare ma naturalmente il prezzo sarebbe molto lontano dalla valutazione che lo Strasburgo fa di Doué".