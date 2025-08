Diddi tranchant: "Athekame non può giocare al Milan"

vedi letture

Luca Diddi, "Il Tattico" dei social ed in passato Match Analyst per il Verona, ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti parla di Zachary Athekame e da un giudizio piuttosto tranchant. Queste le sue dichiarazioni:

“Non può giocare al Milan. Io sono sempre stato onesto e trasparente. È un giocatore che ha 20 anni e ha giocato nel campionato svizzero, non ha fatto il titolare importante allo Young Boys, 30 presenze e 18 da titolare. Non è un titolare a 20 anni. È un giocatore sì offensivo, ma non difensivo: 1,8-1,9 recuperi palla di media a partita. Ti faccio un paragone: Emerson Royal 3.5 recuperi palla a partita. 1.9 sono i recuperi palla di Leao, per un terzino mi sembra un attimino poco. Poi non essendo neanche un titolare io stamattina quando ho visto questa notizia un attimino mi sono preoccupato. Estupinan è un giocatore diverso: 5.7 recuperi palla a partita, è un giocatore buono che ha giocato in Inghilterra e ha una certa caratura e importanza. Allegri infatti subito ha detto che è un giocatore forte. Il Doué della situazione ne ha 5.1 di recuperi palla a partita. Ora gli viene paragonato un giocatore di 1.9 recuperi palla, la stessa media di Leao. Cerchiamo un attimino di riflette. Terzini italiani come i vari Zanoli, i vari Barbieri hanno medie superiori a questo di 20 anni. Può migliorare? Sicuramente, perché è giovane. Ma ci vuole tempo. E sappiamo che San Siro non ha tutto questo tempo da dedicare ad un giovane, soprattutto venendo da una stagione fallimentare in cui c’è stato un “Go home” nell’ultima partita. Si riparte da quel “Go home”, il tifoso del Milan si aspetta prestazioni e investimenti importanti”.