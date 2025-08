Brocchi: "Il Milan già l’anno scorso aveva una squadra forte, ma non aveva uno zoccolo duro nello spogliatoio"

Cristian Brocchi, ex allenatore tra le altre anche di Milan e Monza, si è così espresso al Corriere di Milano sul Milan: "Al momento, logicamente, è incompleto. Non ha ancora messo a punto la squadra con gli acquisti. Detto questo, secondo me il Milan già l’anno scorso aveva una squadra forte, ma non aveva uno zoccolo duro nello spogliatoio. Non aveva quella una mentalità che tirasse fuori una continuità di prestazioni. Allegri è un usato sicuro. Serviva un allenatore con un curriculum importante. Conosce l’ambiente ed è rispettato dai giocatori. Inoltre, ha già vinto in rossonero e ha le spalle larghe. È, infatti, uno che sa incassare colpi negativi. Negli ultimi anni gli sono state mosse tante critiche, ma lui è sempre andato avanti per la sua strada".

Le parole di Allegri dopo la tournée

Il Milan ha chiuso la sua tournée estiva tra Asia e Oceania segnando una valanga di gol al Perth Glory, squadra da tre anni consecutivi ultima nel massimo campionato australiano. 0-9 il risultato finale, per effetto delle reti di Filippo Terracciano, Noah Okafor (doppietta), il 2008 Christian Comotto (rigore), Samuel Chukwueze, Rafael Leao (doppietta), Samuele Ricci e Yunus Musah. In mattinata, l’aereo rossonero é partito dall’Australia per tornare in Italia entro sera a Milano Malpensa; poi, tre giorni di riposo per Maignan e compagni. La ripresa a Milanello è fissata per mercoledì 5 agosto con una seduta pomeridiana, alla quale prenderanno parte anche i rientranti dalle vacanze Luka Modric e Santiago Gimenez.

In questi primi scampoli di Milan, si è già vista una certa impronta allegriana. Ma il tecnico livornese predica calma: “In questo momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno, dove dobbiamo lavorare come ho sempre detto: serenamente e con grande equilibrio. Non esaltarsi quando le cose vanno bene perché ci saranno dei momenti di difficoltà, e in quei momenti di difficoltà bisogna essere bravi a non farsi trascinare nella depressione e nell’autolesionismo”.