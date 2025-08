F. Galli: "Siamo soliti dire che siano più le sconfitte e gli errori a generare miglioramento, ma ora all'ambiente servono risultati positivi"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso commentando la tournée estiva dei rossoneri: "Si è conclusa la tournée estiva in Asia: tre partite in nove giorni, due vittorie, con Liverpool e Perth Glory (squadra modestissima e risultato fin troppo rotondo), e una sconfitta per 1-0 con l’Arsenal (anche se non abbiamo capito che ruolo abbiano avuto i rigori post-partita). Possiamo dire che la partita chiave di questo mini-tour sia stata la vittoria per 4-2 contro il Liverpool, campione d’Inghilterra: da troppo tempo la squadra non mostrava segnali positivi e il risultato contro i Reds è arrivato al momento giusto. Bene così, nel senso che le vittorie aiutano a distendere le tensioni di un ambiente proteso nello sforzo di tornare ai vertici, aiutano ad affrontare meglio gli allenamenti, le fatiche della preparazione estiva e anche le partite successive. È vero, siamo soliti dire che siano più le sconfitte e gli errori a generare miglioramento e crescita. Lo ribadiamo: ma in questo momento storico la squadra, lo staff e tutto l’ambiente avevano un grande bisogno del risultato positivo che, sebbene ottenuto in una tournée estiva, porterà fiducia e potrà generare nuove energie".

LE PAROLE DI TOMORI

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ha commentato così le tre amichevoli contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory: "La prima partita dopo due settimane di preparazione c’erano un po’ di cose da migliorare, ma non è stata negativa e anche contro l’Arsenal ho visto buone cose. È però innegabile che con il Liverpool abbiamo fatto ancora meglio e che il Milan si sia espresso bene. Contro gli australiani abbiamo provato cose nuove e diverse. È utile per cercare di migliorare".

La nuova stagione milanista è iniziata con l'arrivo in panchina di un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri: "La cosa che il mister ci ha detto subito, e noi sapevamo bene, è che ci manca la continuità. Lo scorso anno abbiamo avuto troppi alti e bassi di rendimento e nel corso di questa stagione dobbiamo essere più concreti e più bilanciati" ha spiegato Tomori che poi ha parlato anche dell'obiettivo Champions League. "Bisognerà pensare partita dopo partita e alla fine vedremo quello che sarà successo. Questo è il momento di lavorare, non di fare calcoli o proclami".