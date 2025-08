Julio Cesar: "Nei miei anni il Milan aveva Van Basten, Gullit. Soffrivo tantissimo Weah"

Julio Cesar, ex giocatore della Juventus, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su alcuni giocatori delle big del campionato italiano, analizzandone il valore: "Bremer è un bel difensore, ma ha caratteristiche differenti dalle mie: io ero più tecnico e abile a uscire da dietro palla al piede. Bremer è più duro e simile al mio ex compagno Kohler. Il suo rientro vale come un grande colpo, ma adesso a Tudor servirebbe anche un centrale come ero io per completare il reparto. La crescita di Bremer in questi anni di Serie A mi ha stupito positivamente, è maturato molto. Nel Brasile c’è parecchia concorrenza, però di sicuro Ancelotti avrà un occhio di riguardo per l’Italia.

Il più brasiliano della squadra di Tudor? Yildiz ha colpi da Seleçao, però andiamoci piano con i paragoni. Il 10 della mia Juventus era Roby Baggio, il miglior italiano della storia. A Torino ho vinto la Coppa Uefa, peccato non essere riuscito a conquistare lo scudetto. Ma in quegli anni il Milan aveva Van Basten, Gullit, fuoriclasse veri. L’attaccante che soffrivo più di tutti, però, era George Weah.

La Juventus lotterà per lo scudetto? Non la vedo facile. Il favorito è sempre il mio ex compagno Conte, uno dei 5-6 migliori allenatori del mondo".