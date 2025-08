Femminile, Bakker: "Oggi un bel passo avanti"

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha dato qualche indicazione dopo la vittoria odierna in amichevole per 4-0 contro il Rangers. Queste le sue parole a Milan TV:

“È stata una partita che ci ha dato diverse indicazioni. Prima del match ci siamo dette che avremmo dovuto fare un passo avanti rispetto alla scorsa settimana e penso che ci siamo riuscite. Un bel passo avanti per come abbiamo difeso, come siamo rimaste compatte e sul pezzo. Sono contenta per il secondo e per il quarto gol: eravamo in possesso e con pazienza siamo riuscite a segnare dopo dei passaggi palla a terra. Possiamo essere ancora più pazienti nel possesso palla”.