Orlando: "Se al Milan serve veramente Vlahovic? Per me no"

Massimo Orlando, ex giocatore, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così del Milan di Max Allegri e del possibile arrivo in rossonero di Dusan Vlahovic: "Non amo le partite estive, ma bisogna guardarle per dare un giudizio. La fase difensiva credo sia fondamentale, negli ultimi anni ha avuto troppi problemi. Sono partite estive, che contano veramente poco. E' arrivato un ottimo allenatore che ridà fiducia a un ambiente depresso ma mi aspetto che arrivi qualcosa dal mercato, perché il Milan così non è competitivo per vincere il campionato".

Se serve veramente Vlahovic? Per me no. E' vero che col Milan di Allegri non c'è bisogno di una grande tecnica, non si gioca sul possesso palla ma su ripartenze, ma credo che Vlahovic, a parte i primi sei mesi alla Fiorentina, ha mostrato dei limiti, soprattutto tecnici. la situazione contrattuale non lo aiuta molto. Per me può aiutare veramente questo Milan il Gimenez visto in Olanda".