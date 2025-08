Padovan elogia Allegri: "Il capo in spogliatoio è lui, non ci sono discussioni e se ci sono discussioni sa anche come farle finire"

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul rapporto tra Rafael Leao e Massimiliano Allegri: "É triste dire che Leao abbia bisogno di Allegri per diventare serio: un professionista deve essere serio sempre. Però é anche vero che per certi personaggi con certe attitudini uni come Allegri sia particolarmente giusto, perché sa mettere in ordine lo spogliatoio: il capo è lui, non ci sono discussioni e se ci sono discussioni sa anche come farla finire. Dal punto di vista della gestione lui é bravo, non so se il più bravo, ma sicuramente bravo. Sono convinto che Leao farà bene, lo ascolterà e farà la differenza. Allegri gli ha affidato un ruolo e una posizione diversa da quella che il portoghese occupava solitamente e Leao non può che dirsi soddisfatto della attenzione che l’allenatore ha nei suoi confronti. E magari questo lo porta ad essere più ben disposto. Leao fara bene con Allegri e Allegri farà bene con Leao”.

IL PUNTO SU JASHARI

Stando a quanto riferisce Manuele Baiocchini a Sky Calciomercato c'è una novità per quanto riguarda la telenovela Jashari. Il giocatore ha chiesto un confronto con il presidente del Brugge che avverrà nel weekend: il centrocampista ribadirà nuovamente di non voler più giocare la squadra belga e di voler andare al Milan.

C'è un retroscena: prima dell'estate il giocatore aveva ottenuto la promessa di essere liberato per 32.5 milioni di euro, cifra che il Milan ha offerto e che il Brugge ha rifiutato perché sul giocatore ci sono club di Premier League e il NEOM, squadra araba che ha offerto 45 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Jashari però è irremovibile: o Milan o niente.